“5as de leitura” com Maria do Rosário Pedreira

A próxima edição da iniciativa de promoção e incentivo à leitura “5as de leitura” tomará lugar na Biblioteca Municipal, no próximo dia 3 de Novembro, com a convidada Maria do Rosário Pedreira, marcando a data do 13.º aniversário desta actividade, com comemorações programadas ao longo do mês de Novembro.

A poetisa irá apresentar o seu livro “O Meu Corpo Humano”, que para a autora

“reflecte sobre a vulnerabilidade do corpo ao tempo e à dor própria e alheia, bem

como sobre a ausência de compaixão e empatia no mundo actual”, de acordo com nota do Município da Figueira da Foz.

O evento terá entrada gratuita, contudo sujeita à lotação da sala.