Vinicius Bereta em rumo ao mundial de kickboxing

O atleta do Ginásio, Vinicius Bereta, marcou presença no Festival FCE2, em Matosinhos, no sábado passado, vencendo o atleta de origem arménia Erik Sargsyan na categoria de -71 Kg, ao executar um “combate táctico no qual não se correram muitos riscos”.

Nota do clube figueirense adiantou que este combate serviu como preparação para a próxima exibição no dia 19 de Novembro, em Bilbao, onde o ginasista irá enfrentar o espanhol Sérgio Sanchez na disputa do título mundial da Wako-Pro na categoria de -69 Kg.