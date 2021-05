Feriado nacional (a anteceder o Dia da Mãe), o 1.º de Maio deste ano continua a festejar o Dia do Trabalhador, o Dia do Tipógrafo… e a lembrar os ranchos folclóricos, para além do aniversário da Naval e as internacionalizações do Rancho das Cantarinhas de Buarcos.

Este ano as limitações barram muitos eventos, mas na Internet as datas marcam-se na mesma.