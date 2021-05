Bandeira Azul atribuída a dez praias da Figueira da Foz

A Figueira da Foz foi galardoada com um total de dez bandeiras azuis pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), tornando-se no município da Região Centro com maior número de bandeiras atribuídas a praias costeiras.

Nesta resolução, tomada em conferência de imprensa realizada ontem, na Direcção de Faróis, ficou decidido que as praias que receberam esta atribuição foram: Buarcos, Cabo Mondego, Costa de Lavos, Cova Gala, Cova Gala-Hospital, Figueira da Foz-Relógio, Leirosa, Murtinheira, Quiaios e Tamargueira.