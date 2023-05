Coimbra vai receber mais de 200 mil pessoas em quatro concertos dos Coldplay

A cidade de Coimbra prepara-se para receber, durante a semana, quatro concertos dos Coldplay, nos quais se esperam mais de 200 mil pessoas, sendo este o evento em Portugal que, segundo a Ticketline, registou a maior procura de sempre.

A banda liderada por Chris Martin sobe ao palco Estádio Cidade de Coimbra na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado e no dia 21, que é um domingo, juntando uma média de 50 mil pessoas em cada um dos concertos, o que perfaz mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A elevada procura de ingressos que se registou em Agosto de 2022 fez com que a promotora Everything is New agendasse sucessivas datas de concertos na cidade de Coimbra, onde tem início a digressão europeia dos Coldplay.

O acesso aos ‘sites’ oficiais para compra de bilhetes – cujos preços variaram entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra – chegou a estar congestionado, contando com mais de 400 mil pessoas em espera na plataforma Ticketline.