ACIFF explica nova lei laboral

A ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, em parceria com a ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho e o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego da Figueira da Foz, irá promover uma sessão de esclarecimentos sob o tema “As Principais Alterações ao Código de Trabalho – Agenda de Trabalho Digno” que se irá realizar no próximo dia 19 de Maio às 14h15, no Auditório da Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz – Parque Industrial & Empresarial da Figueira da Foz, Rua das Acácias n.º 40- A.

Esta sessão tem como objectivo informar o tecido empresarial sobre o que mudou no Código de Trabalho a partir de 1 de Maio último e quais as implicações directas no mercado laboral, tanto do lado das empresas como dos trabalhadores, bem como dar a conhecer os apoios do IEFP no que diz respeito à contratação.

A participação é gratuita, mediante inscrição.

Para participar, basta inscrever-se através do link: https://forms.gle/ J8aiNvesXnKzcZUv8 ou através do email: ou geaciff@aciff.pt