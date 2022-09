Naval participa na Final Nacional das Primeiras Pagaiadas

A praia fluvial do Faial, em Vila do Prado, recebeu, no passado fim de semana, a Final Nacional das Primeiras Pagaiadas. A Naval Remo participou com 30 atletas num percurso de dois quilómetros, onde navegaram um total de 575 atletas, de 40 clubes, em 788 tripulações, a competir nas águas do Rio Cávado.