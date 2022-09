Dia Mundial dos Rios – Palestra sobre “Conservação de Rios e Ribeiras”

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás promove amanhã, pelas 10 horas, no Auditório Municipal, a palestra “Conservação de Rios e Ribeiras” por Pedro Teiga, que abordará a importância do envolvimento da comunidade em acções de conservação de rios e ribeiras.

Esta iniciativa será realizada antecipadamente em prol do Dia Mundial dos Rios (25 de Setembro).

O orador convidado, Pedro Teiga, é doutorado em Engenharia do Ambiente, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fundador e director executivo da empresa Engenho e Rio Unipessoal Lda., especialista em reabilitação de rios e ribeiras com aplicação de técnicas de engenharia natural e participação pública, consultor e projectista.