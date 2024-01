Alina Korneeva (que jogou na Figueira) surpreende no Open da Austrália

A vencedora do Ladies Open ’23, organizado pelo Tennis Club da Figueira da Foz, acaba de estrear-se no seu primeiro Grand Slam, o Australian Open, com uma excelente prestação.

Gaspar Ribeiro Lança escreveu na “Raquete” que a tenista russa “Alina Korneeva continua a viver momentos especiais e celebrou a primeira victória da carreira em quadros principais de torneios do Grand Slam ao dar sequência à campanha triunfal no qualifying do Australian Open, onde há um ano venceu o primeiro de dois Majors consecutivos enquanto júnior (quando ainda era sub 16)”. Apesar de ainda só ter 16 anos, esta teenage superstar está cada vez mais habituada a grandes palcos e não deu quaisquer sinais de desconforto no encontro com a espanhola Sara Sorribes Tormo (53.ª classificada no ranking WTA), que venceu por 4-6, 6-3 e 6-2 com a ajuda de impressionantes 52 winners.

Recorde-se que Alina Korneeva havia sido derrotada por uma ex-vice-campeã dos torneios da Figueira, a brasileira Beatriz Haddad Maia, hoje a 12.ª melhor do mundo.