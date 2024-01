Está lançada a segunda edição da “Figueira Champions / Casino Figueira”

O Casino Figueira recebeu a conferência de imprensa que apresentou a segunda edição da “Figueira Champions / Casino Figueira”, com uma sala cheia e muitos elogios à clássica internacional, que depois da edição de estreia em 2023 subiu ao escalão UCI ProSeries. A corrida está lançada e dia 10 de Fevereiro está na estrada, com um pelotão com mais de 160 corredores, distribuídos por 23 equipas, mais cinco do que no ano passado: 10 World Tour, 4 ProTeams e as nove portuguesas.

Carlos Pereira, director geral da prova, salientou que a mesma irá “contar com o 3.º melhor corredor do mundo, Remco Evenepoel e os melhores portugueses” e que é “considerada por muitos jornalistas e directores desportivos” como uma das “melhores do mundo”, não só pela beleza paisagística, mas também pela “forma como foi traçado o percurso”. O mesmo pensa que este ano ainda vai ser melhor, pois, enfatizou, “as marcas só apostam em eventos de qualidade” e este vai contar com 40 patrocinadores, incluindo o Casino Figueira, o “grande sponsor que deu o nome a esta clássica” e que está garantido até 2025.

A edição deste ano apresenta novidades, nomeadamente o aumento do número de voltas ao circuito, que passa de três para quatro, num total de 221 km e prémios especiais em alguns pontos de interesse, sendo o Prémio de Montanha Ostraveiro aquele que merece mais destaque, por ser o que Carlos Pereira considera “onde se decide a corrida”. A prova irá contar também com um Sprint Especial.

Para Carlos Pereira será “uma grande disputa e uma grande organização, que prevê cerca de 800 pessoas no terreno”, sendo 600 voluntários e 200 elementos na organização. “Nada disto seria possível se não fosse o envolvimento do município e das suas 14 freguesias. Até há bem pouco tempo era impensável ter uma prova que ninguém imaginava termos em Portugal, muito menos que a segunda edição contasse com a presença do 3.º melhor corredor do mundo, Remco Evenepoel, que vai fazer a sua estreia da época de 2024 na Figueira da Foz”. O director-geral da prova sublinhou ainda a presença de notáveis corredores portugueses, como Rui Costa, Rúben Guerreiro e João Almeida, contribuindo para a notoriedade do evento.

Fernando Maia, director de Marketing do Casino Figueira, manifestou a honra e o orgulho do Casino em “participar e patrocinar um evento desta dimensão”, um evento que “acreditamos que vai ser único”, porque vai muito para além da Figueira da Foz, colocando o município no mapa do ciclismo mundial. “O desafio para nós vai ser prestar um serviço de excelência” e aproveitar a “onda de sucesso” para que a Figueira receba cada vez mais turistas de mais continentes.

José Duarte Pereira, presidente da Assembleia Municipal, agradeceu a todos a “ousadia de fazer esta prova” e salientou o papel dos presidentes de Junta “que deram cor e luz a esta prova” e também às colectividades, bem como à população em geral, que se comportou de forma exemplar.

Já Manuel Domingues, vereador local com o pelouro do Desporto, presente em representação de Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, agradeceu a Rui Ramos Lopes, mentor da primeira edição da prova e a Carlos Pereira: “Ainda bem que foi pensada e levada a efeito e que é uma prova em que todos podemos colaborar”, frisou.

O autarca salientou que o que “vimos no ano passado foi algo de excelência” que tem todas as “condições para melhorar” e enfatizou o facto de ter “nascido aqui”, na Figueira da Foz, e de a Câmara Municipal poder contar com parceiros como o Casino Figueira, sempre, mas principalmente quando “queremos fazer algo de diferente”.

A prova será transmitida pelo canal Eurosport e pela Sport TV, ampliando assim a visibilidade da “Figueira Champions / Casino Figueira”, sendo o diário desportivo O JOGO o jornal oficial. O Figueirense é também media partner.