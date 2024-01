Ciclo de conversas Mário Soares começam para a semana

Na próxima quinta-feira, pelas 21h30, o Auditório Municipal vai receber o arranque oficial da iniciativa Ciclo de Conversas Mário Soares, no âmbito do programa de actividades evocativo do centenário do nascimento de Mário Soares. Os convidados para esta primeira sessão são o escritor, curador, programador e gestor cultural José Manuel dos Santos, a jornalista Maria João Avillez e o jurista e político Sérgio Sousa Pinto.

Os futuros ciclos de conversas vão contar com personalidades nacionais das mais diversas áreas, moderados pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes.

A entrada é livre, contudo sujeita à lotação da sala.