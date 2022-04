Amanhã, pelas 15h30, o Rancho Folclórico Rosas de Maio vai receber o “Festival de Folclore”, na sede da colectividade, em Santana.

O evento conta com a participação do Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – Sesimbra, Rancho Típico Saia Rodada – Benavente, Rancho Folclórico Rio Novo do Príncipe – Aveiro e Rancho Rosas do Maio da colectividade anfitriã.