Espectáculo de homenagem a Manuel Alegre no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz apresenta, dia 7 de Maio, pelas 21h30, no Grande Auditório, “Um Só Dia” – Espectáculo de Homenagem a Manuel Alegre, que irá contar com a presença de convidados especiais como Jorge Palma, Maria Ana Bobone e Paulo de Carvalho, e com a curadoria a encargo de sua filha, Joana Alegre.

Com direcção artística de André Santos, o espectáculo visa homenagear a poesia de um dos poetas portugueses mais cantados de sempre, pela ocasião dos seus 85 anos.

O preço dos bilhetes é de 15 euros por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.