“O Lugar do Canto Está Vazio” Em Coimbra

A Companhia Maior, constituída por artistas maiores de 60 anos, vai actuar no dia 27, às 21h30, no Convento de São Francisco, em Coimbra, com o espectáculo “O lugar do canto está vazio”, criado pelos coreógrafos Sofia Dias e Victor Roriz.

“A peça começa com um apelo à experimentação, que não é mais do que uma tentativa de um encontro com aquilo que não dominamos ou nos coloca numa zona de conflicto, de risco e até mesmo de falência. Parece-nos que é nesse lugar, entre o que se domina e o que se desconhece que o corpo adquire a qualidade do presente, uma transparência que permite ver o seu modo de agir e pensar”.

Segundo a produção, O lugar do canto está vazio é um jogo de alternâncias entre o abstracto e o figurativo, o reconhecível e o estranho, o individual e o colectivo, o biográfico e o ficcional.

A Companhia Maior está em digressão para assinalar o seu 10.° aniversário. um projecto que nasceu no CCB da ideia da ex-bailarina Luísa Taveira com a missão de promover a criatividade na idade maior.

“O lugar do canto está vazio” é um espectáculo para públicos de todas as idades a partir dos 12 anos. No final será realizada uma interacção com o público presente na sala.