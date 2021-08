Agosto com um toque de animação espanhola

De 19 a 29 de Agosto, de quinta-feira a domingo, a temática da animação de verão na Figueira da Foz será dedicada a Espanha, com sevilhanas, flamenco, paradas culturais, espectáculos musicais, grupos de gaiteiros galegos e muitas outras animações, em vários locais da cidade.

A animação vai decorrer nas marginais de Buarcos e da Figueira, a partir das 17h30 e na Rua dos Pescadores, na Rua 5 de Outubro e no Bairro Novo, a partir das 20h30, assim como no Centro de Artes e Espectáculos, com diversos artistas convidados.

De realçar também a animação ao final da tarde nas praias de Leirosa, Costa de Lavos, Cova Gala e Quiaios, aos sábados e domingos a partir das 17h30, em parceria com diversos Grupos e Colectividades locais.