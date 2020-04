Exposição no CCB enfatiza a Figueira da Foz

“O mar é a nossa terra – A construção sensível da linha de costa” – exposição de Miguel Figueira, arquitecto e activista figueirense do movimento cívico SOS Cabedelo, na curadoria, com André Tavares, está aberta ao público no Centro Cultural de Belém (CCB) até ao dia 9 de Agosto. Esta mostra tem como ponto de partida as contradições físicas e a cultura popular da praia da Figueira da Foz.

Esta exposição cartografa e apresenta as contradições que existem entre a terra e o mar, sob a perspectiva da arquitectura, do ordenamento do território e da construção da paisagem, utilizando a praia e o mar da Figueira da Foz como elemento de conexão entre o oceano e a terra.

A exposição tem a curadoria dos arquitectos Miguel Figueira, autor de obras como as intervenções no espaço urbano e o Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, e André Tavares, programador da Garagem Sul / Centro Cultural de Belém e investigador no Lab2PT da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho.

Resulta de um trabalho colectivo que contou também com a participação do arquitecto Pedro Maurício Borges e dos designers change is good (José Albergaria & Rik Bas Backer), dos arquitectos Marta Labastida, Ivo Poças Martins e Pedro Bandeira, assim como do surfista Eurico Gonçalves e da produtora Carla Cardoso.