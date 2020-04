“Poderemos ultrapassar este desafio sem deixar ninguém desprotegido” – Carlos Monteiro

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, deixou uma mensagem de apoio a todos os figueirenses, reforçando os valores sociais e de família, perante a situação da pandemia do covid-19 durante esta Páscoa.

Nesta mensagem, Carlos Monteiro começa por fazer votos de esperança para os munícipes, neste período “determinante para o concelho, para o país e para o mundo.”

O presidente evoca a democracia e seus valores, aproveitando também para agradecer aos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, “já que sem ele a saúde de cada cidadão não teria garantido um tratamento de igualdade.”

Carlos Monteiro relembra ainda que nos tempos difíceis em que vivemos, “só o Estado Social nos ajudará a superar os obstáculos que enfrentamos, sendo efetivamente visto como um investimento e não como um encargo.”

“Só por meio da sua ação, em comunhão com uma prática de coesão social, dominada pelo princípio da solidariedade, poderemos ultrapassar este desafio sem deixar ninguém desprotegido.”

O presidente da autarquia termina o seu comunicado com desejos e votos de uma Páscoa segura, deixando presente uma mensagem de união, salvaguardando a saúde dos cidadãos.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).

Dos infectados, 1.179 estão internados, 226 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 233 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de Março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de Março e até ao final do dia 17 de Abril, depois do prolongamento aprovado no dia 2 de Abril na Assembleia da República.