Coimbra debate Capital da Cultura 2027 com cinco cidades europeias

A candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027 promove na sexta-feira e no sábado o seminário ‘Europa de cidades, Europa de cultura’, com a participação de representantes de duas cidade espanholas, duas francesas e uma luxemburguesa.

No âmbito da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027, a Câmara Municipal da cidade e o Grupo de Trabalho da candidatura organizam um debate subordinado ao tema ‘Como estabelecer um quadro de cooperação e mobilidade europeia?’, foi hoje anunciado.

O encontro, que surge na sequência dos trabalhos do ‘FOR1C Uma Capital Europeia da Cultura no Sec. XXI’, iniciados em março, contará com a participação de representantes das cidades de Aix-en-Provence, de Poitiers, de França, de Salamanca e de Santiago de Compostela (Espanha) e de Esch-sur-Alzette (Luxemburgo), todas cidades gémeas de Coimbra, referem os seus promotores, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Santiago de Compostela e Salamanca foram capitais europeias da cultura em 2000 e 2002, respetivamente, e Esch-sur-Alzette (com a cidade lituana de Kaunas) será Capital Europeia da Cultura em 2022.

“No momento em que Coimbra prepara a sua candidatura ao título” em 2027, “a experiência de todas as cidades gémeas permitirá criar novas dinâmicas culturais e urbanas fundamentais para o reforço da sua vocação europeia”, afirmam o Grupo de Trabalho da candidatura e a Câmara de Coimbra.

“O aprofundamento do conhecimento mútuo dos agentes culturais de cada cidade será ainda uma oportunidade para encorajar a criação de parcerias específicas”, adiantam os promotores do seminário, que procurará respostas para a questão ‘Como estabelecer um quadro de cooperação e mobilidade europeia?’.

Coimbra, “ao longo da sua história”, desenvolveu “relações com as principais cidades de cultura europeias, que se foram concretizando num relevante conjunto de geminações”, afirmam os promotores da iniciativa.

Importa, sustentam ainda, “não apenas aprofundar as relações entre Coimbra e as cidades com as quais está geminada, mas também estimular a cooperação entre as instituições culturais de cada uma destas cidades europeias, com vista ao estabelecimento de uma rede de intercâmbios artísticos e culturais, a desenvolver num programa específico de trabalho”.

Com início agendado para as 18:00 de sexta-feira, com uma sessão solene nos Paços do Concelho, seguida de jantar, os trabalhos propriamente ditos do seminário decorrem, no Convento São Francisco, entre as 09:30 e o final da tarde de sábado (sessão de encerramento prevista para as 18:00).

A candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027 está a ser impulsionada pela Câmara Municipal, que apresentou em Junho de 2018 a equipa responsável pelo projeto – Luís de Matos, António Pedro Pita, Cristina Robalo Cordeiro, Luís Filipe Menezes, Manuel Rocha e Nuno Freitas.