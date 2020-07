Região de Coimbra intensifica projecto de controlo à vespa asiática

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Região de Coimbra diz que o projecto conta com a “colaboração directa do município de Vila Nova Poiares, escolhido pela sua dimensão e centralidade na região, onde serão instaladas mais de 200 armadilhas construídas pelos alunos de várias escolhas da região, no âmbito do projecto ClimAgir, financiado pelo POSEUR, Portugal 2020 e Fundo de Coesão”.

“O objectivo passa por verificar o efeito directo das armadilhas na captura desta espécie, utilizando diferentes iscos (por exemplo, groselha, vinho branco e cerveja), e quantificar o efeito que esta medida preventiva terá na redução de ninhos de vespa asiática criados, com vista à sua replicabilidade do método por todo o território” da Região de Coimbra, refere o comunicado.

A comunidade inter-municipal destaca que a “vespa asiática constitui uma enorme ameaça para a abelha comum, sendo um predador para o qual a abelha não está preparada”.

“Por isso, é necessário o seu controlo para o equilíbrio da biodiversidade e dos ecossistemas, protegendo a abelha comum, responsável pela polinização, que mantém e fomenta o crescimento da nossa natureza, mas também pela produção de mel, produto de elevado valor para a região”, conclui.