Serenatas do Mondego vão encantar a Figueira nas próximas quartas-feiras

A Sociedade Filarmónica 10 de Agosto promove, às quartas-feiras, entre 22 de Julho e 12 de Agosto, em parceria com o Município da Figueira da Foz, mais uma edição das “Serenatas do Mondego”.

Os concertos, que vão cumprir com todas as orientações da Direcção-Geral da Saúde, tem um custo de entrada de 1,00€ e terão início dia 22 de Julho, pelas 22h00, no adro da Igreja Matriz de São Julião, com a actuação de António Ataíde (Fado de Coimbra).

Segue-se, no dia 29 de Julho, no Coliseu Figueirense, a o concerto de Filipa Biscaia e Inês Brito (Fado de Lisboa).

Dia 05 de Agosto, o anfiteatro exterior do Centro de Artes e Espectáculos recebe Rui Pato e António Ataíde, para um Tributo a Zeca Afonso (Balada de Coimbra).



A iniciativa encerra a 12 de Agosto, no adro da Igreja Matriz de São Julião, com o concerto de Inês Graça e Carolina Pessoa (Fado de Lisboa).