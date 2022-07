Maioria dos distritos sob aviso vermelho devido ao calor na quarta-feira

Todos os distritos de Portugal Continental vão estar na quarta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, à excepção de Viana do Castelo e Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga, Santarém, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre já estão desde hoje sob aviso vermelho, emitido pelo IPMA devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a “uma situação meteorológica de risco extremo”.

Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária no norte de África, que irá persistir até sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com excepção do litoral.