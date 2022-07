José Eduardo Agualusa e Mia Couto nas “5as de Leitura”

José Eduardo Agualusa e Mia Couto, “dois dos principais autores africanos de língua portuguesa”, são os convidados da próxima sessão do projecto de promoção e incentivo à leitura “5as de Leitura”, dia 21 de Julho, pelas 21h30, no Auditório Municipal.

José Eduardo Agualusa, um “angolano em viagem, quase sem raça” irá participar presencialmente, já Mia Couto, que se autodefine como “um escritor numa terra de oralidade; um poeta que escreve prosa”, participará via ‘livestreaming’, a partir de Maputo, informou a Câmara da Figueira da Foz.

A sessão será moderada por Teresa Carvalho e com entrada gratuita, mas sujeita à lotação da sala, antecedendo a “apresentação, no dia 23 de julho, pelas 22 horas, da peça de teatro “Chovem amores na Rua do Matador”, que resulta da adaptação do escritor moçambicano Mia Couto do conto com o mesmo título, assinado por ele e por Agualusa, e o qual integra o livro “Terrorista Elegante e outras histórias”, a primeira obra escrita em conjunto pelos dois escritores africanos”.

“Chovem Amores na Rua do Matador” é uma coprodução da Fundação Fernando Leite Couto e da Direcção de Cultura da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), com encenação de Clotilde Guirrugo e Vitor Gonçalves e um elenco composto por estudantes e docentes da Escola de Comunicação e Arte daquela universidade.

Esta sessão das “5as de Leitura” é mais uma iniciativa promovida pela Comissão de Cultura e pelo Departamento Cultura do Município da Figueira da Foz, no âmbito do programa das comemorações dos 250 anos de elevação da Figueira da Foz a vila e dos 140 a cidade.