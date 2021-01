Aumento de consumo de electricidade devido a frio e teletrabalho causam falhas no fornecimento

A EDP Distribuição registou interrupções no fornecimento de electricidade que atribuiu ao aumento do consumo devido à descida da temperatura e incremento do teletrabalho, situação que levou ao reforço das equipas, estando previstos reforços adicionais se tal for necessário.

Em resposta à Lusa, na sequência de notícias que davam conta de falhas no fornecimento de electricidade, fonte oficial da EDP Distribuição afirmou ter verificado “que têm ocorrido algumas interrupções no fornecimento regular de energia, nos últimos dias”, estando estas relacionadas “com a descida abrupta das temperaturas, em particular nas redes de Baixa Tensão, nas zonas urbanas”.

A mesma fonte oficial admite que tais interrupções “também poderão estar a ser potenciadas por uma alteração do padrão de consumo da energia elétrica, resultante do incremento do teletrabalho”.

As zonas urbanas em que estas interrupções foram registadas não são detalhadas.

Questionada pela Lusa se esta situação se poderá repetir durante os próximos dias, tendo em conta que se mantém a previsão de temperaturas baixas, a EDP Distribuição assinala que a previsão meteorológica para os próximos dias “não configura uma regime de excepção” pelo que não espera “um agravamento da situação actual”.

Neste contexto, precisa a mesma fonte oficial, para além do reforço “já efectuado de equipas operacionais e de ‘Contact Center’, a EDP Distribuição mantêm-se atenta às ocorrências que possam surgir, procedendo a reforços adicionais de meios, se necessário, visando a célere resolução dos incidentes”.