Frio mantém todos os distritos sob aviso amarelo até quarta-feira

Todos os distritos de Portugal continental mantêm-se hoje e até quarta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo vai estar em vigor até às 12h00 de quarta-feira.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê para hoje no continente, além da continuação do tempo frio, céu geralmente limpo, formação de gelo ou geada, em especial no interior, pequena descida da temperatura mínima na região norte e no litoral centro e subida da máxima no Algarve.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de norte/nordeste, soprando por vezes forte de nordeste nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora até ao final da manhã.