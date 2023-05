“Região Centro praticamente sem desemprego”

A taxa de desemprego em Portugal está “em níveis historicamente baixos”, sendo tal ainda mais notório na região Centro, onde “praticamente não há desemprego”, disse o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

“Em Portugal, neste momento, vive-se uma situação de certo modo confortável, porque a taxa de desemprego está em níveis historicamente baixos. Estamos praticamente numa situação de pleno emprego, sendo que na região, não só em Coimbra, mas em toda a região Centro, essa situação é ainda mais visível”, referiu.

À margem da Feira de Emprego do Centro, que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra, o presidente do conselho directivo do IEFP, Domingos Lopes, sublinhou que o pleno emprego é mais visível na região Centro, onde “não há praticamente desemprego. Há, de facto, falta de mão-de-obra para as necessidades que as empresas têm. Mas isso é uma situação que é boa, para aquilo que se pretende”, sustentou.

De acordo com o presidente do IEFP, toda a indústria, incluindo o turismo, são sectores com muitas carências em termos de mão-de-obra.

“Depois, na área dos serviços também [há carência], naquela que cada vez mais tem tido um crescimento, que é a área social, dos serviços de proximidade e serviços de apoio à comunidade. São áreas em que, de facto, as instituições que existem têm uma grande dificuldade em encontrar mão-de-obra para satisfazer as suas necessidades de trabalho”, acrescentou.