O Mobile Challenge é o nome do desafio lançado pela Vodafone, que consiste num concurso de fotografia, exclusivamente tirada com smartphone e durante o dia da Superespecial do Rali, no dia 12 de Maio.

Os concorrentes, maiores de 18 anos, poderão apresentar a concurso, duas fotografias, a cores ou a preto e branco, enquadráveis no tema e realizadas no dia do evento, que terão que ser enviadas para o email arqfoto@cm-figfoz.pt , até às 23 horas do dia 22 de Maio de 2023.