O Pastel de Tentúgal foi o mais votado na eliminatória do distrito de Coimbra no concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, tornando-se assim um dos 28 pré-finalistas com presença garantida nas duas semifinais, nos dias 24 e 31 de Agosto de 2019.

Com transmissão da RTP 1, a Gala Final decorre a 7 de Setembro de 2019, em horário nobre.

Dos 14 finalistas serão apurados pelos portugueses os 7 doces como 7 Maravilhas de Portugal.