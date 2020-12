Morreu o maestro José Santos Rosa

José Santos Rosa, inspirado compositor e pedagogo musical, maestro e clarinetista, faleceu ontem na sua terra natal, Pernes (Santarém), aos 89 anos de idade.

Durante a sua carreira foi destacado instrumentista da orquestra da antiga Emissora Nacional, solista da Banda da GNR até formar a Grande Orquestra de José Santos Rosa, que durante largos anos actuou no Casino da Figueira da Foz.

O Casino Figueira, com uma fotografia na galeria do salão caffé, e a Assembleia Figueirense, como uma placa evocativa do seu valor artístico, homenagearam-no em vida.

José Santos Rosa compôs inúmeras obras e acompanhou nomes de primeiro plano da canção nacional, como Simone de Oliveira, Madalena Iglésias, entre outros, em programas televisivos e em vários palcos.

O seu funeral realizar-se-á na próxima sexta-feira.