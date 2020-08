GNR deteve 574 pessoas e detectou mais de 8.400 infracções de trânsito numa semana

No comunicado de balanço da actividade operacional da semana entre os dias 21 e 27 deste mês, a Guarda Nacional Republicana indica que foram ainda detidas 88 pessoas por condução sem habilitação legal, 79 pelo crime de violência doméstica, 20 por incêndio florestal, 18 por tráfico de droga e 12 por posse ilegal de armas.

Nas acções, os militares da GNR apreenderam 24.473 doses de liamba, 238 doses de haxixe, 50 doses de MDMA (droga sintética), 40 doses de heroína, 20 doses de cocaína e dez armas brancas.

No âmbito da fiscalização de trânsito, a GNR detectou 8.405 infracções, das quais 2.438 por excessos de velocidade, 378 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 258 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 364 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e sistema de retenção para crianças, e 280 por uso do telemóvel durante condução.

Do total de infracções detectadas há ainda a registar 228 relacionadas com tacógrafos e 176 por falta de falta de seguro de responsabilidade civil.