Mulher detida por furto, resistência e coacção

Por ter sido vista por um agente policial no interior de uma superfície comercial na zona de Tavarede a ocultar uma garrafa de uma bebida espirituosa e ter passado a linha das caixas sem efectuar o pagamento, a mulher, de 39 anos, foi de imediato abordada.

Quando lhe foi solicitada a sua identificação e que abrisse uma bolsa que trazia consigo com o intuito de a recuperar, a suspeita “não acatou a ordem e dirigiu-se para o parque de estacionamento da referida superfície e tentou a fuga no seu automóvel, tendo embatido num outro ali estacionado, provocando-lhe danos no para-choque”.

Após intercepção, “a mulher tentou opor-se a sair da viatura, assumindo uma postura muito agressiva e nada cooperante, desferindo vários arranhões nas mãos do agente e com tentativas de torções no braço”, diz a PSP.

Sujeita a uma revista de segurança, além da referida garrafa, foi-lhe ainda encontrado no interior da bolsa um saco de camarão, também furtado. Perante os factos foi-lhe dada voz de detenção. A ocorrência teve lugar na passada quarta-feira, à tarde.