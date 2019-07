Exames nacionais: notas de Português e Matemática sobem

“As médias da primeira fase dos exames nacionais mais concorridos do ensino secundário registaram uma subida. De acordo com os dados do Ministério da Educação, a média de Português subiu de 11,0 para 11,8 valores, enquanto a média do exame de Matemática A passou de 10,9 para 11,5 valores. De realçar a descida nas disciplinas de Física e Química, Filosofia e Geografia.”, afirmou o Diário de Notícias, esta sexta-feira.

A taxa de reprovação de Matemática desceu 2%, de 14% para 12%.

A Português, a subida foi de 0,8%, em relação ao ano anterior e houve cerca de mil estudantes internos com notas superiores a 18 valores. A percentagem de reprovações desceu, também, de 6% para 4%.