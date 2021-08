Dia da Defesa Nacional registou três positivos em mais de 42 mil jovens, sem surtos

Cerca de 42 mil jovens participaram entre Setembro de 2020 e Julho deste ano nas actividades do Dia da Defesa Nacional, registando-se apenas três casos positivos à covid-19 que não geraram surtos, segundo dados do Governo.

“Desde o reinício do Dia da Defesa Nacional (em tempo de pandemia), a 2 de Setembro de 2020, até à data de 22 de Julho de 2021, cumpriram o seu dever militar 47.260 jovens. Destes, apenas foram reportados, pelas entidades competentes, três casos que testaram positivo à covid-19 em diferentes centros, dos quais nunca resultou nenhum surto associado à presença dos jovens no DDN”, assegura o ministério da Defesa.

Interrompido vários meses entre 2020 e 2021 por causa da pandemia de covid-19, o Dia da Defesa Nacional foi retomado em Maio e é uma actividade cívica de carácter obrigatório que visa sensibilizar os jovens que atingem a maioridade sobre a temática da Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas.

A 17.ª edição do DDN abrange 89.584 jovens com mais de 18 anos, de 3 de Maio a 17 de Dezembro de 2021, em várias unidades militares do território continental e ilhas.