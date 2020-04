Covid-19: Hospitais de Coimbra criam sistema que faz chegar mensagens de apoio a doentes internados

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) lançou a iniciativa “Mensagem H2 – MSH2”, que consiste em fazer chegar a cada doente internado mensagens de solidariedade enviadas pelos seus familiares e amigos, foi hoje anunciado.

A iniciativa insere-se no “Projecto H2 – Humanizar o Hospital”, criado para atenuar a situação de isolamento em que se encontram os doentes internados, refere o CHUC, em comunicado enviado à agência Lusa, salientando que a “situação criada pela pandemia covid-19 veio introduzir alterações profundas na realidade hospitalar”.

“Actualmente, um dos aspectos mais preocupantes no que diz respeito à humanização dos cuidados hospitalares é a situação de grande isolamento em que se encontram os doentes infectados, nomeadamente nas unidades de cuidados intensivos ou intermédios, obrigatoriamente afastados do contacto familiar durante várias semanas”, salienta a nota.

Por outro lado, acrescenta, “a situação idêntica também se verifica com os doentes internados por outras patologias, uma vez que as actuais regras de gestão clínica obrigam a uma marcada limitação (ou mesmo proibição) das visitas”.

De acordo com o CHUC, o desenvolvimento da iniciativa MSH2 do “Projecto H2” será progressivo e dinâmico, dividido em duas fases distintas: “a primeira, focada principalmente nos doentes covid-19, e a segunda, em que serão também abrangidos os doentes internados com outras patologias”.

“A dinâmica da sua progressão será ajustada de acordo com o que a prática vier a aconselhar”, adianta o comunicado, referindo que, “para os doentes e para as respectivas famílias, esta situação de isolamento e afastamento é, naturalmente, geradora de grande angústia e sofrimento”.

A iniciativa MSH2, que recebeu parecer favorável da Comissão de Ética do CHUC, funciona através de um sistema de mensagens em suporte digital, com acesso através da página institucional do centro hospitalar na Internet (https://www.chuc.min-saude.pt).

