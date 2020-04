Empresa Ernesto Morgado completa 100 anos

Com um século de vida, esta empresa figueirense é a mais antiga do ramo em Portugal. “Desde 1920, produzimos arroz com a paixão do saber fazer e o rigor da excelência, transmitido ao longo de quatro gerações da família fundadora. O arroz faz parte da alma e tradição portuguesas e orgulhamo-nos de acompanhar a sua família há várias gerações”, refere fonte da empresa.



“Produzimos a marca ‘Pato Real’. Dado o estado de emergência único que o mundo atravessa, infelizmente não é possível festejar convenientemente mas quando tudo ficar bem teremos razões para festejar ainda mais”, conclui a empresa.