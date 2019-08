Concentração de Motos de Góis tem reserva de combustível para fazer face à greve

Um camião-cisterna com combustível vai estar de prevenção durante a Concentração Internacional de Motos de Góis, entre os dias 14 e 18, para assegurar o reabastecimento dos participantes face à greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias.

Jaime Garcia, da organização do encontro, no qual são esperadas cerca de 20 mil pessoas no principal dia do programa, 17 de Agosto, disse à agência Lusa que o patrocinador Alves Bandeira, revendedor e distribuidor de combustíveis, procurará “manter os depósitos cheios” nos postos da zona.

Por outro lado, “terá um camião de gasolina de reserva em Vale de Vaz”, concelho de Vila Nova de Poiares, a cerca de 20 quilómetros do Parque Natural de Mototurismo, em Góis, que acolhe a 26ª Concentração Internacional de Motos.

No dia 17, a partir das 22:00, atuam a banda Funk Off, a que se segue David Antunes & The Midnight Band, com um concerto em que também participam Berg e a cantora britânica Samantha Fox.

A greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começa no dia 12, de acordo com o pré-aviso dos sindicatos.

No dia 14, terminam oficialmente as Festas do Concelho de Góis, com um concerto pelos Blasted Mechanism que, ao mesmo tempo, marca o início da Concentração de Motos.

Estes festejos, promovidos pela Câmara Municipal, abrem no dia 10, com a atuação do cantor Matias Damásio, e prolonga-se até 14, com a participação de diversos artistas, num programa que inclui ainda a Feira das Tasquinhas, o Mercadinho e a Feira Sem Regras.

“Estou convencida que não vai haver greve dos motoristas”, disse a presidente do município, Maria de Lurdes Castanheira.

A autarca socialista fez votos para que o Governo, as entidades patronais e os sindicatos “levem as diligências e a negociação ao limite”, para que o conflito laboral seja resolvido e a greve acabe por não se concretizar.

“Uma greve como esta afeta-nos a todos, mas sobretudo os pequenos municípios do interior, como Góis”, declarou à Lusa.

Lurdes Castanheira salientou também que a Feira das Tasquinhas, integrada nas Festas do Concelho, se prolonga até 18 de Agosto, último dia da Concentração de Motos, organizada pelo Góis Moto Clube, com a colaboração da autarquia.

O funcionamento das tasquinhas proporciona “uma ajuda indireta” a diversas associações e coletividades locais, incluindo os Bombeiros Voluntários, que asseguram esta atividade gastronómica, revertendo as receitas a seu favor.

Pelo palco da Quinta do Baião, onde se situa o Parque Natural de Mototurismo, junto ao rio Ceira, vão passar igualmente os seguintes artistas e bandas convidados da Concentração Internacional de Motos: The Legendary Tiger Man e UHF (dia 15), 80´s Flashback, Lost in Paint e Moonspell (dia 16), entre outros.

“À semelhança de todas as outras edições, consciencializamo-nos das nossas responsabilidades e continuamos a estimular um ambiente onde a tolerância, liberdade, respeito e civismo sejam valores indissociáveis deste evento”, defende a organização.