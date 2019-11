Coimbra é o distrito com mais municípios distinguidos com bandeira do apoio à família

O distrito de Coimbra é aquele com mais municípios (12) distinguidos este ano com a Bandeira Verde do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), foi hoje anunciado.

Em comunicado, o OAFR revelou que na edição deste ano 141 autarquias participaram no inquérito do organismo, tendo sido distinguidas 76 nesta 11.ª edição da iniciativa, ou seja, 25% da totalidade dos municípios portugueses (que ascendem a 308).

Os distritos com maior número de autarquias distinguidas foram os distritos de Coimbra, com 12, seguido de Lisboa e Santarém, ambos com oito.

Segundo o OAFR, a edição deste ano cresceu 9% ao nível do número de participantes, passando de 130 para 141, assim como houve um aumento do número de municípios distinguidos, que evoluiu de 70 para 76.

“O trabalho desenvolvido pelo OAFR pretende reconhecer as boas práticas em matéria de política familiar e distinguir os municípios que investem na construção de uma política integrada de apoio à família”, explicou Isabel Paula Santos, responsável do Observatório, citada na nota.

De acordo com a responsável, o reforço dos apoios às famílias “é fundamental para a construção de um país sustentável em termos sociais, mas também económicos”.

“Algumas das mais eficazes políticas de apoio às famílias são as de proximidade, pelo que as autarquias têm um papel muito importante neste contributo”, afirmou.

Isabel Paula Santos referiu que o reconhecimento resulta de um inquérito realizado a nível nacional, que este ano contou com um número recorde de adesões: 286 municípios. No entanto, apenas 141 autarquias concluíram o inquérito, sendo este o número de participantes efetivos no Observatório.

O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos “acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral”.

O inquérito do Observatório avalia iniciativas dos municípios em 10 áreas, entre as quais o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação social.

Entre as medidas valorizadas estão os apoios ao nascimento, pagamento de creches e jardim-de-infância, comparticipação de consultas de oftalmologia e apoio à aquisição de óculos, bancos de medicamentos e comparticipação de medicamentos, oferta de vacinação fora do Plano Nacional de Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares abertas durante os períodos de pausas escolares, e transportes escolares gratuitos até ao 12º ano.