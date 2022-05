João de Barros marcou presença nas Olimpíadas de Física

No dia 23 de Abril, realizaram-se as Olimpíadas Regionais de Física, no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em que a Escola Dr. João de Barros marcou presença com a participação das alunas Ana Matos, Andreia Santos e Belisa Miguel, do 9º A.

As Olimpíadas de Física têm por objectivo incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Básico e Secundário, considerando a sua importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da Ciência e Tecnologia.

As alunas participaram com empenho e entusiasmo no desafio que lhes foi colocado. As provas, teórica e prática, decorreram no período da manhã. No período da tarde, após o almoço, na cantina A, as alunas tiveram a oportunidade de visitar o Museu Nacional Machado de Castro.