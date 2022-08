Hospital Colónia Rovisco Pais assinala 75 anos

O Hospital Colónia Rovisco Pais (HCRP), da Tocha, vai celebrar o 75.º aniversário da sua inauguração no dia 7 de Setembro, comemorando com actividades, palestras e música, com um programa que abrange a tarde desse dia.

Para iniciar as comemorações, a sessão de abertura terá início pelas 14h15, com o médico João Ricardo Pereira, director clínico do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC – RP).

Está planeada ainda uma conferência e a inauguração do “Jardim das Memórias e Homenagens”, com uma pequena pausa pelo meio para café e para uma visita livre ao Núcleo Museológico.

Às 15h45 será iniciada a sessão solene do 75.º Aniversário do HCRP, contando com a presença de Isabel Bento, presidente do Conselho Directivo do CMRRC – RP e de Marta Temido, ministra de Saúde.

Terminando a sessão, haverá ainda a apresentação do livro “História e Memórias do Hospital Colónia Rovisco Pais”, contando com a presença da sua autora, Cristina Nogueira, e, para encerrar o programa, pelas 17 horas, será realizado um “Momento Musical”.