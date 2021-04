Comunidades intermunicipais do Centro criam grupo para estudar aeroporto na região

Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, informa que promoveu hoje uma reunião que juntou as congéneres das do Médio Tejo, Oeste, Beiras e Serra da Estrela e Viseu Dão Lafões, com o objectivo específico “de encontrar uma lógica de consonância sobre a necessidade e pertinência de um aeroporto na Região Centro”.

Os autarcas da CIM Região de Coimbra defenderam recentemente que a região Centro “tem condições para ter um aeroporto e quer ser parte da solução da localização desta infraestrutura necessária, quebrando, dessa forma, o centralismo em Portugal”.