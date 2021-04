Jovem de 16 anos resgatada no mar da Figueira

O piquete do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz recebeu ontem o alerta pelas 15h37, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa), tendo-se deslocado de imediato para o local, juntamente com uma ambulância do INEM e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

A jovem foi prontamente retirada da água por um cidadão que se encontrava próximo do local, tendo a Polícia Marítima transportado os elementos do INEM e da VMER no areal, para prestar auxílio.

A Polícia Marítima efectuou depois o transporte da jovem para a ambulância do INEM, que a transportou para o Hospital Distrital da Figueira da Foz, com sinais de hipotermia, mas consciente e em situação estável.

O Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência, tendo sido contactados os pais da jovem.