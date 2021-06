As escolas devem começar já o processo de recolha e reutilização dos manuais escolares dos alunos, um processo que deverá estar concluído até ao final de Julho, anunciaram já os serviços do Ministério da Educação.

Na véspera do fim das aulas para os alunos do 9.º, 10.ª e 11 .º anos de escolaridade, a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE) informou as escolas de que “devem, desde já, promover todos os procedimentos relativos ao processo de reutilização dos manuais escolares, que abrangem todos os níveis de ensino a partir do 2.º ciclo do ensino básico, inclusive”.

De fora desta norma ficam os manuais das disciplinas a que os alunos tenham de realizar exames. Nesses casos, os livros devem ser entregues três dias após a publicação das classificações dos exames.