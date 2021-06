Ao fim de largos meses encerrado, o Casino Figueira reabre as portas do salão caffé amanhã, sábado, no dia 19 de Junho, às 20 horas, para uma Noite dedicada à Primavera, na qual constam jantar e animação.

A ementa “Uma aventura no bosque”, da responsabilidade do Chef André Rolo, aposta em aromas e sabores primaveris.

Música ao vivo, momentos de dança em palco com a Figueira Stage School, Mairim Perez Dance e ainda a cantora Dora preenchem a Noite da Primavera.