Voluntários festejaram 139 anos

Nos 139 anos dos Bombeiros Voluntários, com uma sessão comemorativa limitada em número de presentes fruto da pandemia mas transmitida em directo pela rede social Facebook, exaltou-se o trabalho dos soldados da paz e as dificuldades que são necessárias suprir, nas palavra de Lídio Lopes, presidente da Associação.

Para além de outras individualidades, estiveram presentes o presidente da Câmara da Figueira, Pedro Santana Lopes, e a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

O autarca local, que chegou atrasado devido à reunião camarária que aprovou o orçamento municipal com um voto contra, saudou os bombeiros e mostrou-se preocupado com a erosão costeira a sul, sobretudo agora com a chegada do Inverno.