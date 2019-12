Viriato a passar no CAE

No dia 3 de Janeiro de 2020, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz vai exibir o filme Viriato, do realizador figueirense Luís Albuquerque. Viriato é uma produção cinematográfica, sem apoio financeiro do ICA. O filme foi rodado nas regiões de Seia, Viseu, São Pedro do Sul e Paços de Ferreira e contou a participação de actores figueirenses como Miguel Babo, João Damasceno, Mário Bertô e António Albuquerque.

O custo de entrada será de 5 euros e será exibido no Grande Auditório do CAE.