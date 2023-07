Vinyl estreia no Casino

Amanhã, dia 15 de Julho, estreia o novo espectáculo de verão do Casino Figueira.

“Vinyl”, nome do show, aproveita os anos 1970, que ficaram na história como uma das décadas mais revolucionárias de todos os tempos e, ao longo de praticamente uma hora, entre coreografias e guarda-roupa condizentes com a atmosfera da época, apresenta um elenco de bailarino que nos “leva a revisitar estes anos ousados, acompanhados pelas vozes de Sara Madeira e Rui Drumond”, segundo Miguel Ribeiro, coreógrafo e produtor do espectáculo.

De quarta a sábado, até 2 de Setembro, o espectáculo “Vinyl” estará em cena no palco principal do Casino Figueira.