Estão abertas as inscrições para integrar a reconstituição do Rancho das Camélias do S. João do Vale que, ensaiando na sede da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, pretende actuar já nos festejos do 1.º de Maio.

Refira-se que a Associação Cultural e Recreativa das Tradições Populares do S. João do Vale promete mais iniciativas naquela zona histórica da Figueira.

Inscrições para o contacto 963757255.