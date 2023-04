Buarcos assinala a morte de Jesus

A procissão de Sexta-feira Santa que hoje, pelas 18h30, percorre as ruas de Buarcos evoca o Enterro do Senhor. “O som das sacudidas matracas impõe a cadência do silêncio, do anúncio e do recolhimento. Em cada passo calcorreado neste cortejo religioso transforma-se o profano em sagrado. O esquife de Cristo morto, sob andores e ladeado por varas ciriais, traduz a evocação maior à contemplação do mistério que Ele em si mesmo protagonizou”. O padre, envergando uma pluvial preta, integra a procissão que cumpre as 14 Estações e que refectem a paixão e morte. Os irmãos da Misericórdia de Buarcos, com as suas opas e capuzes pretos, exaltam a penitência.

As procissões remontam ao tempo dos judeus e Buarcos soube sempre repetir este velho costume em tempo de Quaresma.

Este cortejo religioso será precedido por uma celebração presidida pelo padre Carlos Lopes.