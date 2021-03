Dos 5.398 cidadãos do concelho figueirense com mais de 80 anos, já foram vacinados “perto de metade destas pessoas”, disse a’ O Figueirense José Luís Biscaia, director executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego e responsável pela vacinação que decorre no Quartel da GNR.

Oito enfermeiros, dois médicos e pessoal administrativo é a equipa que continua no processo de vacinação que decorre na Figueira.