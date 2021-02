Vacinação já está em curso no concelho a partir do Centro de Formação da GNR

A vacinação contra o covid-19 já tomou início no concelho da Figueira da Foz num espaço criado para o efeito no Centro de Formação da GNR (antigo quartel militar). Esta primeira fase é dedicada a pessoas com 80 ou mais anos de idade e pessoas entre os 50 e os 79 anos com doenças crónicas associadas.

As pessoas que constem das listas dos Serviços de Saúde para vacinar nesta nova fase, irão ser contactadas pelas autoridades de saúde com a informação do dia, hora e local de vacinação.

O Município irá disponibilizar transporte até ao local da vacinação, se necessário. Para solicitar desta ajuda, os interessados devem contactar a Junta de Freguesia da sua respectiva área de residência. As Juntas de Freguesia, por sua vez, articularão com o Município a organização dos transportes.