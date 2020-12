Vacinação arrancou hoje no Hospital da Figueira

A campanha de vacinação contra a Covid-19 arrancou hoje no Hospital da Figueira.

A primeira remessa irá contemplar 215 profissionais de saúde, definidos como prioritários, que irão ser vacinados de hoje até ao dia 31 de Dezembro, respeitando as características da vacina, segundo apurou “O Figueirense” junto de fonte daquele hospital.

António Parente – enfermeiro do Serviço de Urgência e que desde Março recebe doentes infectados com o novo coronavírus na urgência respiratória aguda – área Covid – foi o primeiro a receber a vacina pelas mãos da enfermeira da saúde ocupacional Graça Couto.

António Parente, que há 25 anos exerce a profissão, refere que “acredita na ciência por isso escolheu esta profissão e que, sendo uma pessoa sensata relativamente aos medicamentos, esta vacinação traz uma sensação de esperança. O enfermeiro espera que possamos voltar rapidamente à nossa normalidade e a sorrir.”

Isabel Pereira, médica pneumologista e directora da consulta externa, afecta ao serviço de internamento Covid também recebeu hoje a primeira dose da vacina, visivelmente comovida, vê “todo este processo de um simbolismo extremo em todos os aspectos. É a vitória da ciência”.

A vacinação está a decorrer no ginásio do serviço de medicina física e reabilitação, onde existem dois postos de vacinação, área de recobro e para maior segurança, está a acompanhar a vacinação uma equipa de médico e enfermeiro com experiência em suporte avançado de vida.